Sebastien LEHARIVEL

Chiffrage et négociation d’affaires électriques HT/ BT et automatismes et informatique industrielle , alarme, Video en tertiare et industrielle

( Agroalimentaire, carrières, , environnement etc..)

Prospection client .

Réalisation de cahier des charges analyse fonctionnelle, en collaboration avec les clients (optimisation, maintenance et amélioration de production chez les clients ).

Pré-étude avant passation des dossiers à notre bureau d’études.

Plan de prévention, analyses de risques et visites de sécurité.

Approvisionnement matériel , Contrat de sous-traitance (achats).

Intervention, Dépannage automatisme , HT et BT

Suivi budget d’affaires