Sébastien LEMARIE

Responsable travaux du parc immobilier existant (102 boutiques ) et en développement pour le compte d’une enseigne de mode Allemande sur toute la France .

Verantwortlich für die Arbeiten des bestehenden Immobilienparks (102 Shops) und in Entwicklung für eine deutsche Modemarke in ganz Frankreich.



Auparavant:

- 1 an et demi de maîtrise D’oeuvre dans une entreprise générale sur le plan National

- 5 années de maitrise d'œuvre sur le plan National

(Patrice Breal, Cache-Cache, Bonobo, Boulangerie Louise, Jott ...)

- 6 mois de maitrise d'Ouvrage sur le grand ouest

(Distri-Center)

- 7 années de Pilotage B sur le grand ouest

11 centres commerciaux

(Spie, Mercialys, Unibail, Klepierre, Immochan ...)



lemarie.s@wanadoo.fr



Mes compétences :

Pilotage B

Conduite de travaux

Dessin (Autocad)

Maîtrise D'oeuvre Cellules Commerciales

Maîtrise D'ouvrages Cellules Commerciales

Responsable travaux

Bauleiter für Frankreich

Allemand parlé, écrit