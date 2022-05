Sébastien LEMORT

Mon expertise dans les métiers de l'informatique et des nouvelles technologies me permettent d'appréhender toutes les facettes du métier. J'ai pu renforcé mes connaissances et ma pratique dans les différentes technologies web, d'administration de réseaux, serveurs, de la programmation, de la sécurité informatique, ainsi que de l'assistance et de la formation.



La diversification des missions ainsi que la recherche et la mise en place de de solutions techniques, sont pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation. Je saurai tout mettre en oeuvre pour maintenir, sécuriser et optimiser le système informatique lors des missions de vous me donnerez à gérer.



N’hésitez pas a me contacter.