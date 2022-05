Sebastien LÉON

Je suis au sein d'une hotline, j'interviens dans le domaine des télécoms et réseaux informatiques, aussi de l'assistance aux personnes sur des problèmes informatiques.

J'effectue des interventions sur site pour la mise en service des systèmes et formation au client sur le produit installé ainsi que le dépannage.

Mes connaissances:

Alcatel: 4200 à OXO, OXE (Certifié ACSE R11), 4760 R5 certifié ACSE, 8770 R2 certifié ACSE

AASTRA: Nexpan, A5000, Nexpan 500,6550 et ascotel (connaissance de base)

Je suis spécialisé surtout sur les systèmes de taxation 4760, VTPRO (cogis), Global taxe, Novxtel (avec la partie gestion hospitalière). Connaissance des bases LDAP ainsi que les bases sql.

Connaissance de base sur les routeurs cisco, switch HP, Alcatel.

Mise en place de serveur video pour hôpitaux ou hôtel (EONA). Mise en service et maintenance de serveur à reconnaissance vocal (convivivance).