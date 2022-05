Sébastien LEPY

Après deux courtes expériences en production de gaz et gestion des déchets, j'ai développé pendant 20 ans une expertise en économie des réseaux électriques, marchés de l'électricité, montage de grands projets, création et management d'équipes.

Aujourd'hui il s'agit toujours d'infrastructures, mais de documentation et maintenance prédictive des actifs industriels. KnoWsos est une entreprise jeune, et nous recherchons des investisseurs et recrutons (cf. lien plus bas) pour développer Dr Frank (drfrank.fr) ; et sommes ouverts à discuter franchises pour mettre en oeuvre le concept sur les (nombreux) autres segments de marché envisageables.

N'hésitez donc pas à me contacter !

> Venez donner vie à tous les objets qui nous entourent, connectés ou non en codant Dr Frank, l'app mobile, sa bdd et l'IA de son sgbd : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/079NSTQ