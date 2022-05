Sébastien LEQUERE

ENVIRO-MER

Mon domaine d'expertise est l'environnement littoral et portuaire (spécialisé dans le dragage, les diagnostics environnementaux, les suivis environnementaux...).

Je développe donc activement mon réseau pour développer une activité de consultant indépendant sous le nom d'Enviro-mer. Je rayonne sur toute la Bretagne et façade Atlantique afin d'accompagner les maitres d'ouvrages, dans leur projet de dragage et / ou de diagnostic de leur environnement.

Si vous êtes un bureau d'études, je peux également ponctuellement renforcer vos équipes.

Si vous êtes une entreprise de travaux maritimes, je peux vous aider dans la rédaction de notes techniques, de rapports d'expertises, DOE ou encore à répondre à des appels d'offres.



