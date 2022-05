Sébastien LEROUX

Sebinfo.fr, c'est la création ou la reprise de votre site internet et le développement de progiciels sur mesure.



Sebinfo.fr, c'est un magasin de vente de matériels informatiques neufs (Partenaire LENOVO) ou d'occasion, de dépannage (matériel et logiciel) et de conseil /formation situé à Soliers (14) - (Ouverture en septembre 2015)



Sebinfo.fr, c'est également la commercialisation et le développement du progiciel de prévention et d'évaluation des risques professionnels GPuC (www.gpuc.fr)



Mes compétences :

HSE

PHP / MYSQL

Risques professionnels

Web 2.0

Linux

XHTML/CSS

Web design

Content Management System

Apache

Risques environnementaux

MASE

OHSAS 18001