Sébastien Leroux, alias Sébastien Ose, comédien, marionnettiste & musicien crée avec Ingrid Costanza, auteur, écrivain & comédienne, la compagnie Grain de trimalice en 2009 afin d'associer leur créativité artistique et de prolonger cette aventure commune sur scène dans des réalisations théâtrales pour le jeune public, ainsi que des créations tout public. L'art de la marionnette est au cœur de ce projet. Amateurs de curiosités et de partage, ils écrivent, mettent en scène et jouent leurs propres spectacles. Chacun d'eux vous entraînant dans un univers singulier pour un voyage hors du temps au pays des légendes, des contes d'hier et d'aujourd'hui...