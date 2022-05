Sébastien LEROY

RESPONSABLE DE REGION – distribution automatique

PELICAN ROUGE CS (AUTOBAR)

Mai 2006 – Décembre2015



- Responsable du développement commercial sur 76 sites (Stations-services autoroutières, chez les pétroliers Total, Carrefour et Avia) représentant un CA de 16 M€.



- Management d'une équipe de 5 technico-commerciaux sur le quart Nord Est de la France (24 départements).



- Garant de la qualité du service technique, de l’organisation des missions préventives et curatives, du déploiement lors des nouvelles installations.



- Responsable de la formation de l’équipe technique sur le matériel et les logiciels et responsable des animations commerciales sur le national.



- Analyse de la rentabilité du parc client, avec suivi des indicateurs et mise en place de plans d'actions chez et avec les clients, avec les directeurs de site et ou les directeurs de région.



- Gestion de la région en grande autonomie, avec un reporting mensuel de la région au directeur opérationnel.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Marketing stratégique

Microsoft Office