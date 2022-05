Sébastien LESUEUR

Dans le cadre d'une formation en alternance d'Assistant Import/Export avec l'IFOCOP de Rungis débutant en Mars 2013, je recherche activement une entreprise qui saura m'apporter l'expérience complémentaire à cette formation.

La prise et le suivi de commande, la gestion relation client, incoterms, le système douanier et le droit international, sont autant de sujets, entre autres, qui me seront inculqués pendant cette formation.



Ma formation universitaire, centrée sur l'usage des langues étrangères (anglais/espagnol), m'apportera un plus non-négligeable pendant cette formation tournée vers l'échange à l'international.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par Viadeo ou directement via mon adresse email, afin que nous puissions discuter d'une collaboration éventuelle.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Internet

Esprit de synthèse et d'observation

Aisance redactionnelle et relationelle

Connaissances informatiques