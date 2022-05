Sébastien LESUR

12 ans d'expérience en e-commerce, marketing on-line et business development, spécifiquement dans le secteur du Tourisme.



- Définition / Élaboration des stratégies de Marketing on-line et off-line



- Pilotage des campagnes d’acquisition de trafic (SEM, partenariats on-line, affiliations...)



- Mise en place des politiques de référencement naturel (SEO)



- Développement et gestion de projets web (site mobile, solution de live chat, modalités de paiement, avis clients...)



- Refonte de sites web (graphisme, ergonomie et fonctionnalités, optimisation du canal de vente...)



- Management (équipe interne + agence digitale + prestataires de services)



Mes compétences :

Community management

Communication

Business development

E-commerce

Marketing

Webmarketing

Tourisme

E-business

Référencement naturel

Gestion de projet web