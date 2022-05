Sébastien LETORT

Actuellement en recherche de stage à l'étranger dans le domaine de l'ingénierie (Chargé d'affaire/ Chargé de projet de préférence pour 3 mois) ou dans la R&D pour une durée de 5 semaines à 4 mois.



Currently searching an internship in the field of engineering (Business or Project Manager preferably for 3 months) or in the R&D sector for 5 weeks to 4 months.



Mes compétences :

Simulink

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

AutoCAD

ProPhy Plus

LibreOffice

technical support

order handling

equipment management

Supermarkets

Cost Analysis

Audit

Access management