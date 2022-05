Sébastien LEVRIER

Je me suis dirigé très tôt, dans mon parcours professionnel, vers l’économie sociale et solidaire (ESS). Après une première expérience dans le conseil en développement durable chez Inddigo, j’ai rejoint l’Avise, agence nationale d’ingénierie et de services pour entreprendre autrement, en 2012. Pendant cinq ans, j’ai exercé le poste de chef de projet achats socialement responsables et promotion de l'insertion par l'activité économique (IAE). J’ai animé un centre de ressources, organisé des ateliers et des événements pour sensibiliser les organisations en démarche de responsabilité sociétale aux coopérations avec l'ESS.



Je suis à présent co-fondateur avec Anne-Cécile Denis de l’entreprise sociale Les Petites Rivières, une agence de conseil en innovation sociale et responsabilité sociétale. Elle se met au service des entreprises, des acteurs publics et des structures de l’économie sociale et solidaire soucieux de développer une empreinte territoriale positive. Nous accompagnons nos clients au changement pour leur permettre d’imaginer, d’intégrer et de mettre en œuvre des stratégies d’innovation sociale dans toutes les sphères de leur organisation : Achats, RH, Développement durable, Environnement de travail…



Les Petites Rivières dispose d’une expertise reconnue en matière d’économie sociale et solidaire, d’économie inclusive, d’achats socialement responsables, et d’ancrage local.



Au plaisir d'échanger avec vous sur vos besoins, vous pouvez me contactez sur Linkedin, par mail à sebastien@lespetitesrivieres.com, ou via Twitter @seblevrier.



A très vite !



Mes compétences :

Agenda 21

Développement durable

Développement local

Economie sociale et solidaire

Urbanisme durable

Journalisme en ligne

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises