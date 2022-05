Sébastien LÉVY

Madame, Monsieur.



J’ai passé 11 ans au sein des Unités Militaires de la Sécurité Civile. Je suis aussi sapeur pompier volontaire, grâce à ses expériences j’ai acquis de solides connaissances dans ce domaine.

Actuellement je suis intérimaire chez EXXON MOBILE et j’ai la fonction d’agent de protection incendie.

Je suis titulaire d'un Baccalauréat Professionnel Sécurité et Prévention, et fort d’une expérience professionnelle.



Je cherche à intégrer une société où mes compétences pourraient être efficacement mises à contribution. Je suis rigoureux dans mon travail, organisé, motivé, dynamique, ponctuel et disponible.

Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.



En me faisant confiance, vous vous assurez de la présence d’une personne réellement intéressée par le secteur de la sécurité incendie sur votre site, et désireuse d’évoluer dans sa carrière, que ce soit par le suivi de stages de formations ou l'acquisition de compétences pratiques sur le terrain.



Espérant retenir toute votre attention, je reste à votre disposition pour tout complément d’information.









Mes compétences :

Sérieux et esprit entrepreneur

Rigoureux et capacité d'adaptation

Autonome & responsable

Travail en équipe

Formateur