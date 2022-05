Sébastien LHORTOLAT

Je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale après avoir mis pendant 9 ans mes compétences et mon dynamisme en R&D, gestion de projets et de production au sein d'une entreprise qui conçoit des systèmes électroniques embarqués afin d'améliorer la sécurité des véhicules.



Pourquoi m'être lancé dans la création d'objets communicants?



Nous entrons dans une aire de mutation, les liens sociaux se réinventent, mais aussi le rapport que nous avons avec les objets change et ils subiront dans le futur de très grandes modifications. Ces objets seront de plus en plus proches de nous "Être Humain" par le fait qu'ils soient connectés en nous apportant des informations vitales et qu'ils pourront même faire partie intégrante de nous.



PRÊT POUR CETTE RÉVOLUTION! BIENVENUE À L'AIR DES OBJETS CONNECTÉS.



Présentation Viadeo ConiTech: http://www.viadeo.com/fr/company/conitech

Site Internet ConiTech: http://www.conitech.fr