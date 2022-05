Sebastien LHOTE

Ingénieur en télécommunications et aéronautique, avec plusieurs expériences internationales réussies dans la conception et le développement de systèmes critiques, l’opération puis la gestion de projets complexes pour plusieurs clients reconnus et exigeants.

Gestionnaire expérimenté, attentif à l’accompagnement et au coaching des équipes, contributeur actif dans le développement stratégique et organisationnel.

Spécialiste en gestion de projet, incluant particulièrement les aspects méthodologiques, l’approche qualité, la définition de processus d’affaire, la gestion des risques, l’optimisation des ressources et la recherche de performance.



Mes compétences :

Gestionnaire

Gestion de projet