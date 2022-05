Sébastien LO GUASTO

Dans ma vie professionnelle comme personnelle je vis du challenge, de la création et de la passion.



Au contact de gens passionnés, au sein d'équipes efficaces et motivées, j'aime faire vivre les projets. Intéressé par les problématiques organisationnelles et à la recherche d'efficience opérationnelle sur toute la chaine de valeur de l'entreprise.



Je mets à profit mes compétences dans la gestion de SI2P Sud Ouest

SI2P , organisme national de formations sur les thèmes de:

LA SÉCURITÉ INCENDIE

LA SÉCURITÉ ,SANTÉ AU TRAVAIL



Spécialiste des formations INCENDIE dans les Unités PYROTECHNIQUE Mobiles.



Nous formons, qualifions et/ou diplômons les personnels des divers sociétés ( CHSCT, SST, SSIAP, ESI, EPI, gestes et postures, HOBO,...).



Notre organisme a pour vocation d'assister les entreprises et collectivités dans l'optimisation de l'organisation de la sécurité. Cette assistance se manifeste par une approche globale de conseil, de formation, et de communication sur la sécurité de votre établissement.



Parce que la sécurité s'apprend, toute entreprise ne doit pas subir, comme une fatalité, les risques inhérents à ses activités.







Nous sommes organisés en 3 départements: Formation, Audit et Communication.



Le département FORMATION s'organise de la façon suivante:



- formations traditionnelles: 1ère intervention (EPI), 2nde intervention (ESI) et Evacuation.

- Unités Mobiles; 1er témoin et sensibilisation, EPI, Proxi2P, EPI en milieu hospitalier, évacuation, ESI, ESI en milieu hospitalier, port de l'appareil respiratoire isolant (ARI).

- Formations diplômantes ou qualifiantes: SSIAP 1 2 et 3 (ex ERP ou IGH), chargé de sécurité incendie, Règlementation/Organisation, formation de formateur, Sauveteur Secouriste du travail (SST),Gestes et postures, Habilitation électrique H0/B0, ACMO, formation des membres du CHSCT, Intra entreprise



Le département AUDIT sur les themes de :



La conformité incendie,

La sécurité incendie,

L'assistance à l'organisation de la sécurité règlementaire,

L'assistance à la rédaction d'une notice de sécurité ERP,

L'évaluation des risques professionnels,

L'assistance à la mise en place d'un plan de prévention,

L'assistance à la ;mise à jour de plans d'urgence,

L'assistance à la création et à la mise à jour de Plan Particulier de Mise en Sécurité...

La Mise en oeuvre du système de management de la sécurité OHSAS 18001



Le département COMMUNICATION:



nos infographistes créent des documents originaux, conformes, homogènes, actualisés et compréhensibles de tous.

- Communication interne (livret d'accueil, fascicules de formation, élaboration de plans et consignes, référentiel de sécurité...

- Plan d'Etablissement Répertorié (PER)

- création et remise à jour de POI, registres de sécurité personnalisés, plan d'organisation, plan d'intervention...



Mes compétences :

Animation d'équipe

Directeur régional

Audit

Formation professionnelle continue

Formation de formateur

Gestion budgétaire

Gestion de la production

Stratégie commerciale

Gestion des compétences