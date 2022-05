Sébastien LOIRET

Mon expérience de près de 20 années dans la réalisation de bâtiments tertiaires et industriels, contribue aujourd'hui à offrir mes services et compétences dans ce domaine à tous les opérateurs de la construction.

Je serai votre interlocuteur privilégié afin de garantir la qualité, les coûts et le délais de réalisation de votre projet.

Véritable homme orchestre, j'accompagnerai dans toutes ses étapes la réalisation de votre bâtiment.

Missions :

AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage),

OPC (Organisation Pilotage Coordination),

Coordination SPS (Sécurité Protection de la Santé),

Maitrise d'Oeuvre partielle ou complète,

Gestion technique du patrimoine privée et professionnel



Mes compétences :

OPC

Maitrise d'Oeuvre

AMO

GESTION TECHNIQUE ET SUIVI DE CHANTIER

Gestion technique du patrimoine