Sébastien LOISON

Après une première expérience au sein d'une SSII française (Steria) dans le département dédié aux Moyens de Paiement et durant laquelle j'ai pu intervenir sur des projets d'édition/intégration, PW Consultants m'a donné l'occasion de participer à différentes études et projets en Maîtrise d'Ouvrage dans le domaine de la monétique, des moyens de paiement et des risques.

En parallèle de la participation opérationnelle aux projets, je participe depuis plus de dix ans à des activités d'encadrement, de recrutement ou d'avant-vente.



Mes compétences :

gestion de projet

moyens de paiement