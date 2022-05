Sébastien LOKHAMKHOUAK

Actuellement consultant chez Logica Business Consulting, ma spécialité est fondée sur les technologies des moteurs de recherche d'entreprise ainsi que des applications verticalisées basées sur un moteur de recherche (SBA).



J'ai ainsi acquis un savoir dans le choix de la solution Search adapté aux besoins des clients et de leurs problématiques, le design de l'architecture cible, l'implémentation du moteur et son tuning pour de meilleures résultats.



Mes expériences passées m'ont montré que le Search n'est pas une science exacte et est beaucoup plus qu'une simple intégration de produit logiciel. Ma valeur ici sera alors de vous conseiller, de vous proposer les best practices actuelles ainsi que de vous proposer des nouvelles pratiques basées sur le Search et pouvant répondre rapidement à vos questions tout en vous dressant une gouvernance et un change management permettant à vos utilisateurs d'améliorer leur efficacité et leur prise de décision.



Moteurs : Exalead, Sinequa, Fast ESP, SolR, GSA.



Ma seconde spécialité couvre le domaine des réseaux sociaux d'entreprise (RSE) dont l'essor permet à mes clients de collaborer de la même manière qu'ils le feraient dans leur monde public. Ces technologies sont aujourd'hui matures et les usages déjà connus de vos utilisateurs ou à créer et il nécessaire cependant de remettre tout cela dans le contexte de l'entreprise. En alliant, un accès à l'information plus efficace et un RSE permettant d'améliorer la collaboration et la visibilité de l'utilisateur, nos clients ont retrouvé une dynamique permettant à la Generation Y ou Z de travailler efficacement avec les promotions précédentes.



Social Workplace : Jive, Tibbr, Chatter



Mes compétences :

Enterprise search

Exalead

Lucene

Moteur de recherche

Recherche

Search

Sinequa

Solr