Sébastien LOUIS-ROSE

Fort de mon expérience dans la gestion de programme de normalisation principalement dans le domaine de l’environnement et génie industriel et de mes missions en formation et enseignement, je souhaiterais capitaliser sur ces différentes activités pour évoluer vers une fonction de chef de projet dans une structure industrielle et innovante.



Issu d’une formation d’ingénieur généraliste avec une spécialité en matériaux (notamment métalliques, céramiques, composites), j’ai d’abord eu l’opportunité de mettre en œuvre mes connaissances et développer mes compétences en métallurgie, d’une part dans le cadre d’une mission en recherche et développement pour l’optimisation de process d’une grande entreprise sidérurgique.



Actuellement chef de projet en normalisation, la diversité des missions que j’y exerce m’ont permis de développer des compétences de gestion de projet, de développement commercial de l’entreprise en étant attentif aux besoins clients et le développement de leur activité. J’ai par ailleurs avec grand intérêt été responsable fonctionnel et de l’évaluation de collaborateur.



De par ces expériences passées, je suis en mesure de mener des projets de leur conception à leur réalisation, travailler en équipe avec des personnes d’horizons, d’origines et de professions et souvent d’intérêt différentes, assurer des missions de coordination et d’animation mais aussi être autonome et proactif.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Développement commercial

Animation de réunions

Coordination de travaux

Reporting

Gestion de programme

Entretiens professionnels

Environnement

Matériaux

Chimie des matériaux

Environmental Monitoring

Waste Management

Property Valuations

Audit

Business Development

Continuous Improvement

leur coordination

Aeroplanes

Aircraft

Customer Experience

Document Management

Metal alloys

Project Coordination