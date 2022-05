Sébastien LOURY

Le service et le commerce ont jalonné mon parcours professionnel. Vendre et convaincre m'ont toujours apporté beaucoup de satisfactions, autant dans les rapports humains que dans les réussites commerciales. Cadre depuis 20 ans dans un groupe international spécialisé dans le multi services au service des entreprises, je dirige l'une de ses filiales depuis 8 ans, un organisme de formation spécialisé dans les métiers du transport, de la logistique, et dans la sécurité au travail. Notre ambition est de devenir un acteur incontournable dans le monde de la formation. Pour ce, nous développons une nouvelle marque ayant pour vocation la réponse aux besoins de parcours de formation d'une entreprise et au développement personnel de ses collaborateurs. Entouré de nombreuses compétences, le management d'équipes fonctionnelles et opérationnelles est aussi pour moi une richesse quotidienne.



Mes compétences :

Management

Conseil

Coaching

Commerce international

Commerce B2B