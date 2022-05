Sebastien LOUVET

Mon parcours professionnel me permet de justifier une solide expérience pratique et théorique. J’évolue depuis plus de 20 ans dans le secteur du froid commercial et industriel, de la climatisation et de la grande cuisine tout d’abord pendant 9 ans au sein de l’armée de terre puis maintenant dans le secteur privée.

Outre ces métiers, j’ai acquis au cours de ces années de solides compétences dans bien d’autres domaines tels que l’automatisme ; l’hydraulique ; la ventilation industrielle ; les panneaux isothermes ou encore le conditionnement d’air en industrie.

Connaître parfaitement les règles de sécurité et d’hygiène à respecter sur les sites ERP, industriels et tertiaires où mes équipes interviennent est bien sur indispensable.