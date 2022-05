Sébastien MACHINET

Mes compétences clés :

- Réalisation d'audits internes de suivi et de contrôle (sociaux, qualité, sécurité du salarié);

- Gestions des risques matériels, professionnels et élaboration du Document Unique;

- Animation de causeries de sécurité et rédaction de plans de prévention des risques;

- Formation des salariés sur les exigences sécuritaires et contrôle du respect des consignes;

- Études de poste et rédaction de profils et fiches de poste;

- Élaboration de plans d'actions préventives et collectives (charge de travail, manutention et risques de troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux et pénibilité des salariés).



Mes compétences :

Management d'équipe

Bureautique

Formation

Radioprotection

Animation d'équipe

Audit interne

Management

Évaluation des risques professionnels

Conduite de projet

Gestion de la qualité