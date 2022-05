Sébastien MACHU

A deux pas des Champs-Élysées, le Grand Palais est un point culminant dans Paris. Ce lieu de prestige classé monument historique se repère de loin grâce à son immense verrière, unique dans la capitale. Depuis sa construction pour l’Exposition universelle de 1900, le Grand Palais ne cesse d’émerveiller des millions de visiteurs, autant impressionnés par la prouesse architecturale que par la richesse de sa programmation.



Associer l’image de votre entreprise à celle du Grand Palais pour y organiser vos événements et opérations de relations publiques est gage de prestige et de visibilité. Ses récents travaux de restauration et d’aménagement l’ont doté de nombreux espaces propres à être adaptés à la mesure de vos ambitions.



De la Nef monumentale de 13 500 m² aux rotondes de 150 m² en passant par des galeries, des salles de projection ou des studios, le Grand Palais met à votre disposition une multitude d’espaces de tailles variables et modulables. En fonction des espaces que vous choisirez, il vous offre également une large palette d’ambiances très différentes selon que vous recherchez un style élégant, classique ou au contraire brut, décalé voire underground.



Au total, des potentialités innombrables pour se plier à toutes vos idées de scénographies. Une seule limite : votre imagination ! Que vous souhaitiez privatiser le Grand Palais dans le cadre d’une exposition, organiser des tournages ou louer des espaces pour vos propres réceptions, soirées de prestige, conférences, cocktails, séminaires, ou toute autre activité liée à la vie de votre entreprise, notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller et faire de votre événement au Grand Palais un moment inoubliable.



