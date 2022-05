Sébastien MAGNE

Agence de design spécialisée en art contemporain, Artistique Service(http://www.artistiqueservice.com/ ) propose aux entreprises et aux particuliers de réaliser la scénographie de leurs espaces et la conception artistique de leurs événements.



Chacun des membres de notre équipe possède, de par son expérience et ses études, des compétences conséquentes en art contemporain. En outre la diversité des artistes avec lesquels nous collaborons et la qualité de leur travail garantissent à nos clients une valorisation de leurs espaces et de leurs événements sur mesure, en adéquation avec leur goût personnel, l’image et les valeurs qu’ils souhaitent véhiculer.