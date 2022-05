Sébastien MAHIEU

Spécialisé dans l’étiquettes adhésives (bobines, paravents), d’étiquettes cartonnées en continu.



Nous utilisons tous types de frontaux (velin, thermique, synthétique), tous types de colles (permanents, enlevables, solubles à l’eau, congélation).



Nous avons la possibilité d’imprimer côté colle par délaminage du complexe adhésif, d’imprimer des caractères en Braille, d’imprimer en vitrophanie...



Nous distribuons une gamme d’imprimantes thermiques des marques TSC, TOSHIBA TEC, et ZEBRA...



NOUVEAU : Nous pouvons vous accompagner dans votre démarche de rationalisation de vos achats d’étiquettes et rubans en effectuant des audits sur vos sites.



Nous pouvons également vous apporter des informations sur l’alternative aux produits contenant du Bisphénol A, des solutions à la gestion des déchets découlant de l’étiquetage.



Mes compétences :

Utilisation de Softs

Maitrise des Micro-ordinateurs et Systèmes

Conception réseau

Maintenance basic de Micro et réseau