Sebastien MAIENFISCH

Elastic Sky est le partenaire des plus grands événements : 24 heures du Mans, La Foire du Trône, Téléthon, les Virades de l'Espoir, championnat de kitesurf dunkerque, fête des lumières Lyon, polytechnique ,tourcoing plage....

Et si vous le souhaitez elastic sky vous propose des démonstrations de saut à l'élastique avec touché de sol et récupération d'objets.

Sans oublier notre toute dernière attraction le SKY BAG vu chez cyril hanouna dans tpmp refait l'année



