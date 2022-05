Bonjour



nous sommes spécialisé dans le domaine de l agencement interieur , notre savoir faire s est l etude la conception et la realisation de meubles sur mesure .

depuis 2009 l equipe s est agrandis se qui nous permet d etre plus efficace sur notre production .



" revez vos idées , nous réalisons vos reves "





NEW BOIS AGENCEMENT

sebastien majsak

Z.A route de lyon

69170 valsonne



tel : 04 74 63 14 88

mobil: 06 14 08 40 90

email : newboisagencement@gmail.com

site :



Mes compétences :

Bois

Conception

Cuisine

Décoration

Décoration intérieur

magasin

Menuiserie

Menuiserie agencement

Menuisier