In charge of projects of digital transformation through Business Processes optimization and disruptive IT tools introduction for the domains system engineering, embedded software, cybersecurity (7000 engineers).



Capture Business Requirements and turn them into solutions to increase Product Development efficiency.



Mes compétences :

Ferroviaire

Électronique embarquée

Management de projet

Systèmes embarqués

Automobile

Traitement du Signal

Architecture logicielle

Stratégie digitale

Transformation SI