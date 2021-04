Sebastien MARCHAND

Curieux, attentif, jovial et empathique je mets toutes mes connaissances, mes valeurs et mon expérience à votre service pour que vous puissiez exprimer votre potentiel, atteindre vos objectifs, oser le changement ou tout simplement vous sentir aligner dans votre corps et votre esprit, en respectant votre environnement et votre entourage.



Certifié coach de vie & professionnel, coach sportif, reconnu par l'ADEPS & le COIB les fédération de karaté (la WKF et la JKA) comme instructeur 4e DAN

Après de nombreuses années dans des fonctions managériales aux sein d'entreprises de différentes tailles, j'ai voulu approfondir ma pratique et je me suis naturellement tourné vers une formation en coaching pour réaliser mes ambitions futures.