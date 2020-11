Sebastien MARTEAU

25 ans dans la Tech / Digital à linternational

Direction Général / Direction BU / Country Manager

Entreprenariat / Start-up / Sales / Marketing



Mon objectif: Mettre au service dune entreprise à impact mon énergie, mon engagement, ma capacité à développer des équipes et des revenus à linternational



DOMAINES DEXPERTISE

- Gestion de P&L ($150M+)

- Pilotage BU, Région & Pays

- Gestion déquipe globale 120+

- Global Business Développement

- Ventes & Account Management B2B

- Négociations complexes C-Level

- Entrepreneuriat / Intrapreneuriat

- Product Roadmap / Stratégie

- Marketing & Brand Building

- Adtech / Martech / SaaS

- Gestion décosystème Tech / Telco



- Fort impact sur le Top Line & Bottom Line des sociétés que je rejoins via

la croissance du chiffre d'affaires, un pilotage actif du P&L, une capacité à stimuler la création de valeur en développant le sens des responsabilités, la culture de laction et du résultat avec les équipes que je manage pour maximiser leur performance notamment dans un environnement multiculturel.



- Accélération de linternationalisation du business B2B et B2B2C via

louverture de nouveaux marchés, clients et canaux, via létablissement de partenariats stratégiques, via une gestion active des comptes clefs et la mise en place de stratégies Outbound et Go-To-Market innovantes.



- Capacité à transformer digitalement les organisations que je rejoins en

termes de stratégie marketing et de process. Japporte un haut niveau dexpertise et de connaissance du marché et de lécosystème tech et digital (Adtech, Martech, IoT, AI, ML, Billing, Omnichannel, Produits & Services Digitaux).