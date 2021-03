Sébastien MICHEA - PRODIJ DJ ET DESIGN

DJ spécialisé dans le Mariage et la décoration champêtre, Bohème, végétal, vintage et industriel, je suis situé à Dijon en Bourgogne Franche Conté.

Je suis à l'origine d'un concept de DJ & Design avec du mobilier en bois de palette recyclé ou nous intégrons des objets insolite chinés et de la décoration végétal. j'ai également une caravane à vinyles vintage qui sert de DJ Truck pour tous types événements.



www.prodij.fr