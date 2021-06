Sébastien MICHEL

Aujourd'hui et depuis 10 ans gérant d'AIXOGREEN (négoce de produits de jardins), je suis toujours reste dans le monde du jardin et du végétal.

J'ai été chef de rayon jardin dans une grande enseigne du bricolage pendant 6 ans en charge d'un CA de 6 millions d'euros/an et manager de 18 personnes puis j'ai voulu voler de mes propres ailes et est repris l'entreprise familiale d'aménagement paysager qui se diversifie aujourd'hui en négoce.

De formation générale mais plutôt autodidacte je reste passionné par le monde de l'aménagement extérieur.



Mes compétences :

Négociation commerciale