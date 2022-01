Sébastien PAILLÉ

De formation technique, j’ai débuté en tant que projeteur chez France Design, puis chez Webasto. En 2001, j’intègre Wagon Automotive, qui deviendra ACS en 2009, au poste de pilote produits. Et à partir de 2004, étant force de propositions, de nombreux challenges m’attendent: création du poste de pilote veille technique, en parallèle ACS me confie le management du service prototypes et sa restructuration, entraînant l’agrandissement des services de l’engineering, je deviens Maître d’ouvrage. Puis viendra la responsabilité de la cellule Propriété Industrielle. Fin 2008, je reprends les rênes d’un avant-projet interne stratégique. 2010, je redéploie l’innovation avec le développement des nouveaux concepts, y compris la coordination du design. De 2007 à 2012, je crée mon entreprise DLC en parallèle de ma 1ère activité chez ACS. 2013, j’élargis mes compétences dans le milieu de l'évènementiel haut de gamme.

2014, j'ouvre les portes d'une seconde passion, le domaine culinaire, en rentrant chez MATINOX, en tant que Responsable BE et Production de manière impliquée.

Puis chez ACI, fournisseur de découpe laser, pliage et ouvrages de chaudronnerie, comme Responsable de production et Chargé d'affaires.

Fin 2017, je fais un retour aux sources, comme Lead Engineer chez Webasto France pour Bentley, où je suis en poste actuellement.



Je suis à l'écoute de toute proposition sur Angers.



Mes compétences :

Animer une équipe

Identifier et analyser les besoins clients

Assurer la veille technique

Assurer les relations clients et fournisseurs

Analyser une concurrence

Concevoir et valider un produit

Rédiger un CDCharges

Elaborer et faire le suivi d'un budget

Organiser et planifier un projet

Evaluer les risques d'un projet

Mettre en place une organisation

Vendre des produits et services

Gestion des stocks et approvisionnement

Rédiger un devis

Créativité

Gérer et développer un compte d'exploitation

Autonomie

Polyvalence

Développer un réseau

Adaptabilité

Prise de décision