Sébastien PEYNET

Forte d'une expérience de 21 ans dans les études d’installation de tuyauterie dont 14 ans au sein du groupe Air Liquide Engineering, je suis en mesure d'apporter mes compétences dans :

- la supervision quotidienne des équipes en apportant mon expertise technique dans l’exécution de projet : 10 ans d’expérience en management d’équipe (techniciens et ingénieurs) dont 3 ans passée à l’ingénierie de Delhi en Inde ( +100 pers.)

- le développement des compétences des collaborateurs et le suivi de l'évolution de leur carrière

- la définition des outils, méthodes de travail et procédures du métier.



Mes compétences :

Conception

Encadrement

Ingénierie

Smartplant

Project Management

Manufacturing

Piping engineering

Amélioration continue