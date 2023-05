L'écosystème industriel est exigeant et demande en permanence implication, efficience et résultat.

Atteindre ses exigences, demande un effort pour les équipes et surtout de la part des manageurs.

Participer à l'esprit d'équipe, identifier les bonnes pratiques, partager les réussites comme les échecs, reste mon moteur de depuis plus de 10 ans.