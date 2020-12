Sébastien RAVOUX

Responsable du pôle "expertise technique" transverse pour le centre de service GROUPE ONEPOINT Nantes (ODIMA).

J'ai pour mission de capitaliser et industrialiser les bonnes pratiques, d'identifier et développer les expertises, packager les offres prometteuses parmi les compétences de nos collaborateurs et les expériences des différents projets.

J'interviens par ailleurs en tant que consultant / expert dans les technologies Microsoft (SharePoint, ASP.NET, SQL BI, ...) pour différents clients du groupe.



Mes compétences :

Sharepoint

RIA

Manager

Informatique

Consultant

Web

Architecte

E-business

Microsoft

.net

C#

SQL Server

BI

Silverlight

Performance