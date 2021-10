Sebastien REGNIER

Bonjour,



je suis Directeur Travaux, avec une expérience conséquente dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement sur la spécialité Ascenseurs.



Après un début de carrière orienté sur les mesures physiques industrielles, j'ai eu l'opportunité de m'essayer au secteur de l'automobile. Toutefois, en 2008 avec la crise des subprimes, j'ai dû envisagé une reconversion. L'envie de me tester au management d'équipe, et de toucher au monde du bâtiment m'auront fait atterrir chez Otis.



Responsable d'une équipe de travaux, j'ai géré durant huit années des chantiers en bâtiments neufs (logement, clinique, centre commercial...) mais aussi des chantiers de remplacements complets avec régulièrement l'ensemble des travaux annexes à ma charge (repris gros œuvre, finition, électricité). De façon assez inhabituelle pour le métier, j'ai ensuite eu un agrandissement de mon secteur géographique (Champagne Ardennes, puis Normandie). Mes taches se sont donc ajustées avec plus de gestion et d'organisation et moins de technique.



Suite à un suivi de conjointe, sur le sud-ouest, le Nouvelle Société d'Ascenseurs (NSA groupe Otis) m'a accueilli. Après une courte expérience sur les activités de chantier neufs, il m'a été proposé de passer sur les activités de maintenance. Pendant 18 mois, j'ai occupé un poste de chef de service maintenance et modernisation sur les agences de Bordeaux et Toulouse.



Enfin, c'est Schindler qui m'a ouvert ses portes, pour des fonctions d'encadrement de conducteur de travaux, en chantiers neufs et modernisation ...toujours d'ascenseurs. 10 M€ de chiffre d'affaires, 25 collaborateurs, une culture technique poussée à lextrême (un plaisir pour les ingénieurs purs et durs). Mais le poste, relevait aussi du challenge quant à une agence en grandes difficultés sur le plans des ressources, de l'organisation, de la technique etc...j'ai donc mis en place de nombreuses actions pour revenir à une situation acceptable. Le travail était lancé, les indicateurs frémissaient du rouge au jaune, et même au vert sur certains points. Les choix de certains étant ce qu'ils sont, in fine je n'aurai pas eu le plaisir de voir le fruit de mon travail. Est venu le temps de rebondir sur de nouveaux projets !!