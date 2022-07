Sebastien RENAULT

Bonjour,

Sébastien Renault, 27 ans, papa d'un petit garçon de 2 ans, et résidant au sud de la Seine et Marne, j'occupe depuis 2014 le poste de responsable de secteur chez Simply Market.

Après 8 années passées en surface de vente où j'ai développé un véritable sens du commerce. j'ai le souhait aujourd'hui d'ouvrir mon parcours vers un poste de représentant commercial.



Mes compétences :

Commerciales

Managériales

Gestion

Techniques

Bureautiques et logiciels