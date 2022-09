Illustrateur et auteur de BD depuis l'âge de 6 ans, j'en ai fait mon métier juste un peu plus tard.

Aujourd'hui installé à La Rochelle, mon travail consiste à dessiner et saupoudrer d'humour les scènes que j'imagine pour différents journaux, magazines, éditeurs, institutions, associations, entreprises et autres organisations aux activités... légales le plus souvent.



Mes compétences :

Bande dessinée

Illustration

Ecriture de scénario BD

Dessin de presse



https://lamisseb.com