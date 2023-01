Sébastien ROUSSEL

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



La routine et les tâches répétitives m'ennuient, j'adore les postes où il faut relever des challenges en continue ! (Amélioration en continue et retour sur expérience), là où l'effervescence cérébrale émoustille votre intellect.



J'ai honneur à travailler avec des personnes de qualités : humaines, sincères, et surtout HONNÊTES ! De naturel très persévérant, j'aime réaliser mes missions toujours en donnant le meilleur de moi-même, et surtout horreur du travail mal fait !



Mes qualités humaines : méthodique, autodidacte, intègre, organisé, consciencieux, autonome, polyvalent, honnête, persévérant, esprit d'organisation et de synthèse, capacité à endosser des responsabilités.



Mes compétences :

Méthodique

Organisé

Consciencieux

Autonome

Honnête

Capacité à endosser des responsabilités

Esprit d'organisation et de synthèse

Persévérant

Polyvalent

BTP

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Gestion de la relation client

Direction générale

Direction commerciale

Gestion de projet