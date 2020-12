Sebastien SEBASTIEN LAPERE (LAPERE)

2018 DESSINATEUR - PROJETEUR VERESCENCE MERS LES BAINS



- Etude dune passerelle daccès maintenance sur convoyeur benne calcin.

-Etude système dépoussiérage chargement benne compo avec buse reprise sur existant.

-Relevés sur site, proposition solutions, réunion avec les différents services sur le site de Mers.



2018 SGD SAINT QUENTIN LA MOTTE



-Réalisation plan de tuyauterie, isométrie, nomenclature matériel, note de calcul pour tuyauterie air comprimé 7 bars dépotage borax.

-Réunion donneur dordre pour définition passage, matériel, mode opératoire sur dépotage, finalisation DOE.



2017 VERESCENCE MERS LES BAINS



-Modification une passerelle existante pour simplification daccès. Aperçu en 3D pour proposition au client.

-Etude cloisonnement tour de récupération partie escalier / partie four avec relevés sur site.



2016 EIMI - DOUVRIN



-Réalisation dune étude de transfert dun local technique au rez de chaussée en vue dune modification de ligne de production, plan de charges (Sevelnord).



2015 NEU PROCESS MARCQ EN BAROEUL



-Elaborations de PID, plans densemble, sous ensemble, détails, nomenclatures, isométries, tableau de cintrage sur affaires de transport pneumatique (Toyo TKN)



2015 BERIM - DOUAI



-Relevés sur site des systèmes de ventilation et chauffage de plusieurs piscines en vue de réaliser un Dossier dOuvrage Exécuté

-Relevés pour chiffrage intervention changement filtre à sable dans locaux techniques piscine.



2014 ETCI - LENS



-Réalisation de plans d'ensemble sur une affaire d'implantation matériels neuf et récupéré dans un nouveau bâtiment suite extension : plan d'ensemble avec intégration des éléments, tracé cheminement des tuyauteries, modélisation en 3D, extraction des différents fluides pour isométrie et préfabrication. (Provital-Belgique)



2014 TEREOS LILLERS



-Réalisation de plans détude implantation chaudière gaz récupérée sur autre sucrerie fermée.

-Réorganisation du laboratoire prélèvement échantillon pour taux de saccharose avec consultation des différents services BE, Production et Maintenance.



2013 TEMI - BELLAING



-Réalisation de plans fabrication passerelles daccès Four sur Wingles.



2013 SOGEM FLINES LES RACHES



-Réalisation de plans de fabrication dun séparateur, dune colonne de chromatographie,



2011 à 2013 NEU RAILWAYS MARCQ EN BAROEUL



-Réalisation de plans d'implantation de système de lavage tramways pour les trois nouvelles lignes de la RATP avec relevés sur site, intégration des plans de génie civil, nomenclature matériel pour commande, préparation expédition pour réalisation sur site, suivi réalisation, plan des locaux techniques.

-Récupération des plans et réalisation du système de remplissage sable pour le tramway de Tours, suivi réalisation sur site, modification et fiabilisation des appareils en place.

-Local technique lavage tramways Dijon.

-Divers implantations de système de collecte WC sur TGV y compris plan des locaux techniques.

-Modification plans tramways machine à laver Besançon, Orléans.



2010 SGD MERS LES BAINS



-Reconstruction d'un four de production de flacons en verrerie, gestion des interfaces fluides

-Déplacement de ventilateurs avec plans génie civil, plans de gaines.



2010 TRACIP GONDECOURT



-Réalisation de plans d'exécution pour un filtre de grande taille avec charpente, escaliers, bardage.

-Synthèse des plans de sous-ensembles après répartition du travail sur plusieurs dessinateurs.



2009 MERYL FIBER/LAMATTO SAINT LAURENT BLANGY



-Etude et réalisation de plans de modernisation dusine, déplacement de métier, étude faisabilité agrandissement zone.



2008-2009 ETCM - CUINCY



-Plan d'isométrie différents fluides (fioul, air comprimé), vérification suivant plans détail matériel et modification pour implantation usine Keraglass.



2008 MERYL FIBER / LAMATTO



-Nouveau métier 15 plans d'ensemble, d'implantation et détails

-Plan de bloc porte pompe pour fabrication.

-Prototype double ensimage.



2008 SOGEM FLINES LES RACHES



-Plan de four (Aniche).



2007-2008 NEU RAILWAYS- MARCQ EN BAROEUL



-Réalisation dune étude d'implantation d'un système de remplissage sable avec plans d'ensemble (Argenteuil-Torréon).

-Réalisation dune étude d'un système de couvercle amovible avec palan de levage permettant le nettoyage sous caisse des tramways de la STIB Bruxelles jusqu'aux plans de fabrication, choix des fournisseurs, suivi de la fabrication.

-Élaboration de plans pour présentation client et faisabilité, et pour proposition différents choix techniques.( Renfe, La Croix Barret, Austin, Trappes).



2007 CRYSTAL SAINT ANDRE LEZ LILLE



-Plans de chaufferie Sicos avec tuyauteries vapeur (détail), passerelle d'accès maintenance chaudière.



2007 ETCM - CUINCY



-Client Saipol Diester, réalisation d'isométries pour fabrication avec vérification entre iso extraits dune maquette 3D et plans de réalisation matériel, synthèse concordance entre isométrie (supportage) .



2006-2007 DALKIA - SAINT ANDRE LEZ LILLE



-Mise à jour des plans d'un ensemble de sous station de distribution de chauffage urbain sur la commune de Villeneuve d'Ascq (pont de Bois, université).Relevés sur site , isométries TQC.



2006 NEU PROCESS - MARCQ EN BAROEUIL



-Remplacement d'un chargé d'affaire avec gestion des rendez-vous client affaire Axter Courchelette, KTN-HMC,

-Gestion d'un dessinateur, de la fabrication matériel en Malaisie en anglais.



2005 NEU RAILWAYS - MARCQ EN BAROEUIL



-Plan d'implantation système remplissage sable train et tramways, ainsi qu'un Mobisable (Metro de Séville, P & W Railroad, DB DESSAU).

-Développement machine à laver les tramways (Montpellier).



2004-2005 CRYSTAL - SAINT ANDRE LEZ LILLE



-Réalisation de plan en phase exécution sur site lors de la réalisation du Siège de Région à Lille. Mise à jour des plans des différentes barres de bureau et du local technique au niveau -2 avec les pompes de circulation pour la distribution du chauffage relié au réseau urbain ainsi que toutes les tuyauteries , panoplies des groupes froids.



2004 SEAC (MINAKEM) - BEUVRY LA FORET



-Réalisation de plans d'étude pour implantation d'un réacteur en remplacement avec condenseur, mise en place de tuyauteries spécifiques (émaillées).

-Agrandissement dune passerelle existante pour chargement fûts.



2003 - 2004 NEU TRANSFAIR - MARCQ EN BAROEUIL



-Réalisation de plans sur différentes affaires de transport pneumatique avec plan densemble, sous-ensemble, isos, détail matériel, nomenclatures, plans de cintrage, etc(GE Plastic, SECCO, Chocolate Bayou, Simmon Carves, Atofina Serquigny, SEPR Saint Gobain, Degremont) .



2002-2003 ROQUETTE - LESTREM



-Extension bâtiment D4 doublement ligne de production produit

-Réalisation de plans implantation matériel, suivi de réalisation, consultation des fournisseurs en relation avec le service achat, mise à jour ou élaboration plan des machines spécifiques pour production (crible, fond vibrant, mélangeurs, trémies, centrifugeuses)

-Implantation nouvelles tours de refroidissement Bâtiment D3.Plan de permis de construire.



2001 NEU TRANSFAIR - MARCQ EN BAROEUIL



-Plans de réalisation sur affaire de transport pneumatique, isométries, nomenclatures (ATOFINA, TECNIP, TECNIMONT)



2000-2001 NEU RAILWAYS - MARCQ EN BAROEUL



-Plans de consultation client, mise à jour de standard en interne, implantation système distribution sable (

-Réalisation d'un véhicule électrique en dépannage pour remplissage de sablière sur train spécifique.( Samsung Séoul)

Plan d'ensemble et de détail avec respect des chaines de cotes pour la construction d'un train aspirateur pour nettoyer les voies des détritus. (SWM Munich)



2000 NYLSTAR - SAINT LAURENT BLANGY



-Modification de la collecte des effluents pollués en vue de diminuer les rejets vers la Scarpe. Schéma de principe, plan égouts existant. Réunion avec les différents services , plan guide , consultation pour réalisation tuyauteries, relevés topo des berges en vue dune rétention des eaux en cas d'incendie avec vannes de barrage.



1999 CEGELEC - DUNKERQUE



-Réalisation de plans sur site en construction dun ensemble de tuyauterie pour différents fluides spécifiques et leurs évacuations suivant lot pour agrandissement ASP ASTRA chimie

-Modification installation pour deux cuves symétriques en extérieur dans une rétention, cuves livrées identiques.(plateformes, accès, raccordements).

-Plans de détails du supportage, étude des passages en vide sanitaire bâtiment B22.



1998-1999 NEU RAILWAYS - MARCQ EN BAROEUIL



-Installation système de remplissage sable sur train et tramways. Plans de consultation, plan dimplantation, (Boston, Washington, Milan, Stockholm, Berlin, Strasbourg, Lyon)

-Tracé isométrie, nomenclature matériel.



1997-1998 NYLSTAR - SAINT LAURENT BLANGY



-Réalisation plans de fabrication sur calques pour fabrication éléments de remplacement ligne de fabrication fil de nylon.

-Tuyauterie plan isométrie boucle anti-mousse.

-Modification implantation boudineuses M5 et M55 sur existant.

-Inversion métier M16 et M66.

-Modification goulotte déchets granulateur.