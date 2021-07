Sebastien TASSIN

W Human Resources, cabinet de conseil en recrutement, rattaché au cabinet de conseil en stratégie Weave a été créé en 2005 dans l’optique d’en faire une structure à taille humaine, centrée sur l’excellence opérationnelle et se démarquant de ses confrères par un positionnement atypique.



Rattaché à un cabinet de conseil en stratégie nous sommes au plus près des problématiques métier de nos clients, de leurs enjeux d’aujourd’hui et de demain, ce qui nous confère une acuité particulière dans la sélection de nos profils.



Nous menons principalement des mandats de recherche pour des profils de cadres, cadres supérieurs ou de direction, en exclusivité. Nous valorisons l’humain, travaillons avec lui ses attentes et sa posture pour le projeter dans les organisations, et l’accompagnons dans l’ensemble du processus d’intégration.



N'hésitez pas à me contacter : 06.30.55.48.10/ 01.58.44.58.43



Mes compétences :

Ressources humaines

recrutement

informatique

Accompagnement

Conseil

IT

Sourcing

SI

Management