Sébastien TEOT

Parcours professionnel caractérisé par la gestion du changement dans le cadre de créations ou de transformations d'organisation, et dans des secteurs d'activités divers (Industrie, Alimentaire, Logistique à haute valeur ajoutée, e-commerce).

Expériences de Direction à la fois opérationnelles et fonctionnelles.

Formation initiale technique complétée par un Executive MBA et un Master 2 MAE.

Vision générale et excellente connaissance du fonctionnement de l’entreprise.



Compétences :

* Direction générale d’entreprise, de Business Unit

* Développement commercial

* Direction logistique

* Management d’équipes pluridisciplinaires

* Développement de projet stratégique englobant à la fois les dimensions de satisfaction client, gouvernance, mobilisation des équipes, et pilotage opérationnel dans un contexte de changement.

* Conduite du changement

* Cultures industrielle et managériale

* Connaissance de domaines d'activité à fort niveau d'exigence et valeur ajoutée (Alimentaire, high-tech, industrie)

* Audit stratégique / Management de transition



Mes compétences :

Logistique

Management

Ressources humaines

Direction de centre de profits

Gestion