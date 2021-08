Sebastien TEYSSIER

Technique : Implantation, métrés quantitatifs estimatifs, étude des matériaux,topographie, suivi des marchés public et privé, CCTP, PPSPS



Organisation : Suivi de chantiers, gestion du personnel et sous traitants, planning projet, bon de commandes, approvisionnement, vérification des mises en œuvre, plan dinstallation, rédaction de compte rendu, analyse des risques.



Informatique : DAO sur autocad, traitement de texte, tableur, présentation, publication, devis, facture, DGD, maintenance du parc informatique.



Mes compétences :

Conception gestion et coordination de projets

Communication

Informatique

Maçonnerie traditionnelle

Management

Technique

BTP

Ingénierie

Innovation

Gros oeuvre

CONDUCTEUR TRAVAUX