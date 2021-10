Sébastien THIRIET

Diplômé Bac +5 en Sciences Humaines Histoire et Archéologie de l'Université de Paris IV la Sorbonne, en sus d'un parcours professionnel denseignant en golf de trois ans dans le domaine sportif de Haut niveau, j'ai pu bénéficier de ces expériences afin de développer mon sens oral et mes capacités de communication en termes de vente et denseignement didactique, de culture générale et procédurale. Jai également travaillé dans le secteur immobilier, développant ainsi mes aptitudes en termes de ventes, daccompagnement de projet et de relation client. Je me présente à vous, doté de qualités en termes dorganisation et de connaissances pédagogiques que je saurai mettre à profit dans lexercice de ma future fonction.



Mes compétences :

Adobe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

AutoDesk

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

3D Studio Max