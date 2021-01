Sébastien VIOLETTE

- Plus de 20 ans d'expérience dans les activités de marketing, communication, avant-vente, vente et business development

- Connaissance des secteurs des télécommunications, téléphonie mobile, carte à puce, Internet et réseaux sociaux

- Expérience à l'international sur les 5 continents (dont 3 ans et demi passés en Italie)

- "New-trends-tracker & innovation-addicted man": new products (e.g. new partners' innovative solutions), new markets/segments (MVNO / MVNE...), Managed Services/Outsourcing, Cloud Computing, Cloud Storage, réseaux sociaux (Facebook, Twitter...), Digital marketing (SEO...)

- Membre de conseils d'administration (start-up Internet, association à caractère social)



