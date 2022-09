Sébastien WIART

Sébastien, 38 ans



D'un naturel dynamique et très optimiste, je suis à la recherche d'un emploi sur le secteur (Menton-Antibes).

Après 17 ans d'ancienneté chez mon dernier employeur, j'ai pris la décision d'engager une rupture conventionnelle afin de prendre un nouveau départ dans une région éloignée du nord.

Je suis donc à présent résidant à Menton dans les Alpes-Maritimes.



Voici une petite synthèse de ma carrière chez DESENFANS (Distributeur Professionnel en chauffage/sanitaire, Leader dans le Nord de la France):



-Entré en Mars 2001 en tant que Magasinier.

-Évolution en 2002 au poste de Vendeur-conseiller sur le secteur Outillage puis en tant que responsable de caisse en Juillet 2003.



-j'intègre le service commercial en tant qu' ATC sédentaire sur le secteur Chauffage/Sanitaire en Septembre 2004 puis je me spécialise sur le secteur Électricité dans cette même fonction de 2014 à 2016. (12 années d’expériences en tant qu'ATC Sédentaire).



-Début 2016, à la recherche d'un nouveau challenge passionnant, j'évolue en tant que Responsable d'un de nos point de vente sur la ville d'Amiens sur une surface de vente de 1500 m2.



-31 Juillet 2017, après 17 années d'ancienneté, je quitte mon entreprise sur une demande de Rupture conventionnelle afin de réaliser mon souhait de venir vivre dans le sud de la France.



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Optimisme

Dynamisme

Force de proposition

Accueil physique et téléphonique

Adaptation

Communication orale

Aisance relationelle

Travail en équipe

Management