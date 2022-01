Sébastien YVON

Intéressé par le monde de la production et de l'industrie, je travaille en tant que prestataire de service au sein de GEMALTO, en qualité de responsable applicatif dans une équipe dynamique.



Je suis chargé d'assurer la maintenance des applications pour un porte-feuille de clients, la qualité de service et son suivi, tout cela dans le cadre bien défini et respectant ITIL.



Ce job permet de communiquer avec l'ensemble des parties impactées, France, EMEA pprincipalement, l'occasion de progresser en anglais écrit et parlé ;)



Mes compétences :

Basic

JAVA

Linux

Lotus

LotusScript

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Visual Basic

Zimbra

Microsoft Windows

Microsoft Office

VBScript

Quest

Lotus 1-2-3

JavaScript

IBM Hardware

IBM AS400 Hardware

Cloud System Management

Audit